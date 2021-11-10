TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta karşılaşmasında Pazarspor, sahasında karşı karşıya geldiği 1928 Bucaspor'a 21'lik skorla mağlup oldu.



Stat: Pazar Yeni Şehir

Hakemler: Levent Gümüşdere xx, İlke Akman xx, Onur Gülter xx

Pazarspor: Tunahan Dikişçi xx, Kadir Kaan Yurdakul xx (Onur Civelek dk. 70 x), Fatih Ergen xx, Hakan Aydın xx, Eray Karataş xx, M. Emin Balcılar xx (Okan Sarı dk. 89 ?), Emrah Öztürk xx, Uğur Can Semizoğlu xx (Yusuf Ağın dk. 69 x), Erkan Çam xx, Mehmet Demirözü xx, Atakan Ekiz xx (Oğuzhan Demir dk. 89 ?)

1928 Bucaspor: Şener Özcan xx, Onur Özcan xx, Berke Bıyık xx, Osman Işıklı xx, T. Murat Behram xx (Metin Yüksel dk. 83 ?), Gökhan Köseoğlu xx, Enes Alıç xx, Alper Kadir Duruk xx, Ahmet Aktaş xx, Saruhan Fındıkcı xx (Hüseyin Seyhan dk. 76 x), M. Fuat Gölbaşı xx

Goller: Kadir Kaan Yurdakul (dk. 79) (Pazarspor), Murat Behram (dk. 83), Alper Kadir Duruk (dk. 90+3) (1928 Bucaspor)

Sarı kartlar: Kadir Kaan Yurdakul (Pazarspor), Saruhan Fındıkcı, Murat Behram, Berke Bıyık, Alper Kadir Duruk (1928 Bucaspor)

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