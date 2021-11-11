Onlar Rize’nin kadın ambulans şoförleri İlk önce "Kadın yapamaz" dediler sonra alkışladılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Onlar Rize’nin kadın ambulans şoförleri İlk önce "Kadın yapamaz" dediler sonra alkışladılar

İHA

Onlar Rize’nin kadın ambulans şoförleri İlk önce "Kadın yapamaz" dediler sonra alkışladılar

Rize’de ilk gördüklerinde "Aaa bayan şoför. Sen ne anlarsın, süremezsin" dedikleri kadın ambulans şoförleri şimdi takdir topluyor.
Rize’nin yoğun trafiğinin yanı sıra kendilerine "Yapamazsın, edemezsin, zordur, kadın ambulans şoförü mü olur?" diyenlere inat azmeden kadın ambulans şoförleri Nermin Atmaca ve Tülay Işıklar, ambulansla hayat
kurtarmaya devam ederken, özgüven problemi yaşayan kadınlara da hayat dersi veriyor.
İlk etapta kendilerine "Kadın şoför başaramaz" gözüyle bakanların ambulans şoförlüğünün üstesinden geldiklerini görünce tebrik ettiğini dile getiren Nermin Atmaca isimli kadın ambulans şoförü “Sonuçta küçük araba gibi değil. O denenle bizim Rize’deki arazi şartlarından dolayı zorlandığımız anlar da oldu. Zamanla her şeyin üstesinden geldik. Şu an gayet iyiyiz. Allah’a şükür hiçbir kazamız da olmadı. İşimizi severek hakkıyla yapıyoruz. Rize’de insanlar genel olarak gergin oldukları için ilk etapta işe başladığımızda ‘Aa bayan şoför. Sen ne anlarsın, süremezsin’ diye tepkilerle karşılaştık ama şimdide gören herkes tebrik ediyor, alkışlıyor ve ‘Erkeklerin elinden bu işi de aldınız’ diyor. O yüzden gururlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde şoförü olduğu ambulansın askıda kaldığı günü hiç unutamadığını dile getiren Atmaca “Madenli’de bir hasta almaya gittik. Yolu çok dik ve virajlı olduğu için çıkarken bir sıkıntı yaşamasak da inerken yaşadık. İnerken hasta yakınının da bilinçsiz davranmasından ötürü araç sağ tarafından askıda kaldı. Aşağısı uçurumdu. Benim için baya kötü bir gündü. Araç ileri geriye gidemiyordu. Zaten daha önce ambulans yine aynı yerde kalmış. Bizi de en son iş makinesi gelip kurtardı oradan” dedi.
Toplumun kendilerine alıştığını ve kadın ambulans şoförlerini kabullendiğini dile getiren Tülay Işıklar isimli bir diğer kadın ambulans şoförü ise “Normal, sıradan arabamı kullandığım gibi kullanıyorum. Toplumda buna alıştı artık. Alkışlayan da oluyor, dönüp bir daha bakan da oluyor, bazen kaza olacak diye endişelendiğimiz de oluyor. Adam bakıyor, sonra dönüp tekrar bakıyor ‘Aa kadın sürüyor’ diyor. Tepkiler aynen böyle” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Pazarspor: 1 - 1928 Bucaspor: 2
Rize’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Rize’de uyuşturucu operasyonu
10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur altında düzenlendi
YEREL HABERLER 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri Rize'de yağmur ...
Rize'de uçuruma yuvarlanan araç ağaçlara tutunarak durabildi
YEREL HABERLER Rize'de uçuruma yuvarlanan araç ağaçlara tutunarak ...
Hayatları çelik tele bağlı Rize'de tarım arazilerine yol gitmediği için ilkel teleferikle her gün tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorlar
YEREL HABERLER Hayatları çelik tele bağlı Rize'de tarım arazilerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.