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Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil böyle çarptı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Rize'de yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Kaza merkeze bağlı Taşlıdere Mahallesi, Eski RizeHopa yolu üzerindeki Okullar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rize’den Çayeli istikametine doğru giden Y. B. kontrolündeki 53 AAD 023 plakalı otomobil bir anda yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Kübra Kıdal isimli 9 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Kazada yaralanan Kıdal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Küçük kızın yoğun bakımda olduğu, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı
Y.B. kontrolündeki 53 AAD 023 plakalı otomobilin 9 yaşındaki Kübra Kıdal’a çarptığı kazanın görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde küçük kızın araçlar için yeşil ışık yandığı sırada yaya geçidi üzerinden yola çıktığı, otomobilin sağ tarafından kıza çarptığı anlar anbean kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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