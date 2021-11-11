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Kültürel El Sanatları Ustaları Rize’de buluştu Naht sanatından cam üfleme sanatına kadar sanatın her türlüsünün sergilendiği ve anlatıldığı fuara Rizeliler yoğun ilgi gösterdi

İHA

Kültürel El Sanatları Ustaları Rize’de buluştu Naht sanatından cam üfleme sanatına kadar sanatın her türlüsünün sergilendiği ve anlatıldığı fuara Rizeliler yoğun ilgi gösterdi

Türkiye’nin çeşitli illerinde ki geleneksel el sanatları ustaları Rize’de düzenlenen ‘Usta Eller Çay Diyarında Buluşuyor’ adlı fuar buluştu.
Türkiye’nin birçok yöresinden gelen geleneksel el sanatları ustaları, hünerlerini kendilerine ayrılan stantlarda halka gösterdi. Naht sanatından cam üfleme sanatına kadar sanatın her türlüsünün sergilendiği ve anlatıldığı fuara Rizeliler yoğun ilgi gösterdi.
Geleneksel kültürün gelecek kuşaklara aktarılması adına farklı farklı illerden gelen usta öğreticiler, sanatlarını katılımcılara anlattı.
Naht sanatının Selçuklu dönemlerinden itibaren topraklarımızda baskın olarak bulunduğunu belirten Naht sanatçısı Selami Erfidan “Manisa’nın Demirci ilçesinden katılıyorum. Ayasofya Camii’nin, Selimiye Camii’nin halılarının dokunduğu şehirden çay diyarı Rize’ye geldik. Sizlerle buluşmaya, Naht sanatını sizlerle paylaşmaya geldik. Naht sanatı Selçuklular ’da ve Osmanlılar’ da ahşabın oyularak veya kabartarak yapılan bir süsleme sanatıdır” dedi.
Ellerinde bulunan sanatı gelece nesillere aktarmaları gerektiklerini dile getiren Geleneksel giysili bebek ustası Hamdullah Güneş ise “Kültür Bakanlığı geleneksel giysili bebek ustasıyım. Batman’dan katılıyorum. Biz burada çocuklara geleneksel kültürü öğretiyoruz. Geleneksel giysili oyuncak bebekler yardımıyla kültürümüzü aktarmaya çalışıyoruz. Geçmiş zamanda yapılan işleri aktarıyoruz. Çocuklar geleneksel kültürü tanıdıkça merak ediyor. Temennimiz büyüklerinden bunları dinlemeleridir. Çünkü gerçekten geleneksel kültür bilgisayar, televizyon gibi mecraların etkisi altında kaldı. Tabii ki bunların insanlığa birçok faydası var ama geleneksel kültürün popülerliğinde olumsuz etkisi oldu. Bizim yaptığımız geleneksel bebekler, (oyuncaklar) çocukların geleneksel kültüründe bir alt yapı oluşturuyor. Tabii mutfak kısmında çocuklarımıza ayrıntıları da anlatıyoruz. Geleneksel kültürümüzün kuşaktan kuşağa aktarılması için kendimize böyle bir görev biçtik. İsteriz ki geleneksel el sanatları kültürlerimiz kuşaktan kuşağa aktarılsın. Çocuklar mutlu oluyor. Bizler de anlattıkça daha çok merak ediyorlar. Özellikle oyuncak tarzında yapıldığı zaman çocuklarımız merak edip bir araştırma içerisine giriyorlar” ifadelerini kullandı.
Kültürü gelecek nesillere aktarmanın, ustaların omuzları üzerinde yük olduğunu belirten Cam Üfleme ustası Feridun Pekes ise “Ülkenin birçok yerinden gelen e sanatları ustalarıyla beraber burada Rize halkına ve civar bölgelerden gelen insanlarımıza el sanatlarının güzelliğini yaşatacağız. Bizim görevimiz ahilikten gelme olarak elimizdeki mesleği veya sanatı ilerideki nesillere aktarmaktır. Bunun için de yurt içinde ve yurt dışında, dünyanın her yerinde sanatımızı layığıyla uygulamaya çalışıyoruz. Benim baba mesleğimdi. Ben de babamdan öğrendim. Şimdi ben de çocuklarıma gösteriyorum. Onun haricinde Ankara Yenimahalle Belediyesinde usta öğreticilik yapıyorum. Kısacası unutulmaya yüz tutmuş sanatları yaşatmak gibi omuzlarımızda bir yük var. Biz bu yükün farkındayız. Daha çok değer görülmesini istiyoruz fakat olduğu kadar. Yavaş yavaş ilerlemeye ve öğretmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Geleneklerini yeni nesillere ve dünyaya yaymaya çalıştıklarını belirten tulum ustası ve aynı zamanda sanatçısı Süleyman Selim ise “Şuan Rize’deyiz. Biz Rizeliyiz, fakat Rizeli olmayan arkadaşlar var. Türkiye’nin birçok farklı bölgelerinden geldiler. Arkadaşlarımıza ev sahipliği yapmayı üzerimize görev edindik. Onlara burada tulumu gösteriyor ve tanıtıyorum. Tulum geleneğimizi yeni kuşaklara aktarmaya ve Dünya’ya yaymaya devam ediyoruz” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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