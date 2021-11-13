Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı (2)



'ALLAH ASKERLERİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, elleriyle ördüğü 55 çift çorabı yolladığı, Şırnak´taki Namaz Dağı bölgesinde görev yapan askerlerin teşekkür ederek, selam gönderdiği Hatice Kalpakoğlu (75), duygulandığını söyledi. Oğlunun da askerde mayına basması sonucu yaralandığını anlatan Kalpakoğlu, "Televizyonda 92 yaşında bir teyzenin askerlere çorap ördüğünü gördüm. 'O yapıyor, ben niye yapamıyorum?' dedim. Mart ayından itibaren çorap örüyorum. Askerleri görünce üzülüyorum, ağlıyorum. Allah askerlerimize zeval vermesin. Benim oğlum da Doğu'da askerlik yaptı. Mayına bastı, yaralandı. 20 gün hastanede yattı. Bana bu olayı söylemedi. Bu olaydan önce ayda bir telefonla görüşürdük. Bu olaydan sonra beni her gün aramaya başladı. Ben de ona 'Oğlum beni arayamıyordun şimdi nasıl her gün arayabiliyorsun?' dedim. O zaman bana anlattı. Yaralandığını öğrendikten sonra asker görünce ağlıyorum. Benden de bir fayda olsun, dedim ve ipleri aldım çorap ördüm. Çorapları da askerlerimize gönderdim" dedi.Emirhan PEHLİVAN/ RİZE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN

2021-11-13 14:03:00



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