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Karadeniz´e atılan çöpler, barınaklara birikiyor

DHA

Karadeniz´e atılan çöpler, barınaklara birikiyor


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)- RİZE´de dere ve denizlere atılan çöpler, fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle sürüklenerek biriktiği balıkçı barınaklarında kirliliğe yol açıyor. Yüzeydeki çöpler, balıkçıların da tekneleriyle denize açılmalarını engelliyor. Balıkçı Sefer Alan, "Dere ve denizlerden gelen çöpler her fırtına sonrası barınağın yüzeyini dolduruyor, önlem alınmalı" dedi.
Doğu Karadeniz'de derelere atılan çöpler, taşkınlarla sürüklenerek denize ulaşıyor. Denizlerde kirliliğe yol açan atıklar da fırtınalı havalarda dalgaların etkisiyle balıkçı barınaklarına birikiyor. Rize'de İslampaşa Balıkçı Barınağı'nda deniz yüzeyi dalgaların sürüklediği çöplerle doldu. Yüzeydeki çöpler, balıkçıların da tekneleriyle denize açılamalarını engelliyor.
`FIRTINA SONRASI MANZARA BU'
Balıkçı barınağında kayıkhane sahibi Sefer Alan, "Her fırtına sonrası bu manzara oluşuyor. Dere ve denizlerden gelen çöpler sonrasında barınağın yüzeyi çöp doluyor. Pervaneleri poşetler sardığı için bu haldeyken kayıklarımızı dışarıya çıkartamıyoruz. Bu sıkıntıyı artık yaşamak istemiyoruz, önlem alınsın" dedi.
Balıkçı Hüseyin Huylu ise "Fırtına olduğu zaman burası çöple doluyor. Poşetler pervanelere takıldığı için kayıkları küreklerle dışarıya çıkartıyoruz. İki gündür çöpler burada, tekrar denize taşınmalarını bekliyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-11-14 09:56:41

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