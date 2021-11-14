Rize'de kivi hasadı sürüyor

Rize’de çayın ardından tarım üreticilerinin en büyük geçim kaynağı olan kivide hasat devam ediyor. Kivi yetiştiriciliğinin Rize'de en yaygın olduğu ilçelerin başında gelen Fındıklı ilçesinde geçtiğimiz yıl üreticiden 800 ton kivi alan Rize’nin Fındıklı ilçesi Ziraat Odası, bu yıl bu rakamı arttırarak 1000 ton kivi almayı hedefliyor.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Özsoy gramlarına göre kivi alım fiyatlarını belirlediklerini söyledi. Özsoy “Fındıklı ilçesinde 850 civarında boş kivi kasamızı dağıttık. Türkiye standartlarındaki ücreti yakaladık. Duble dediğimiz kiviye 8 lira 25 kuruş, 90 gram üzerine 8 lira, 9070 gram arası dediğimiz 2. sınıf mahsule 5,5 lira, 3. sınıf ürünü de 2,5 TL’ye aldık. Bu yıl bütün bölgeden binbin 200 ton civarında bir alım yapmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Aracıları ortadan kaldırarak komisyonun tamamen üreticiye kaldığını, böylelikle ise alış fiyatlarının yükseldiğini dile getiren Başkan Özsoy “Bu bölgede soğuk hava deposu olmaması, kivi pazarının Yalova’da olması bir dezavantajdı. Biz son 4 yıldır yaptığımız bu uygulamayla bunu avantaja çevirdik ve Yalova bölgesindeki fiyatları almaya başladık. Bu sayede bizim üreticimizin de Ordu’da, Yalova’daki büyük çiftçiler gibi büyük üreticilerin sattığı fiyatta ürün satmasını sağladık. Son 2 yılda 34 bin civarında fidan sattık ve yeniden kivi bahçeleri kurulmaya başladı. İnşallah aynı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.

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