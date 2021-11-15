Rize’nin Atık Su Projesi’nin temeli atıldı Rize'nin 2050 yılına kadar atık su sorunu kalmayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’nin Atık Su Projesi’nin temeli atıldı Rize'nin 2050 yılına kadar atık su sorunu kalmayacak

İHA

Rize’nin Atık Su Projesi’nin temeli atıldı Rize'nin 2050 yılına kadar atık su sorunu kalmayacak

Rize’nin 50 yıllık nüfusuna hitap edecek ve 20 Milyon Avro maliyeti olan Atık Su Projesi’nin bugün törenle temeli atıldı.
Yüzde 85’i Avrupa Birliği, yüzde 6’sı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve yüzde 9’u ise Rize Belediyesi tarafından finanse edilen Rize Atık Su Projesi’nin temel atma töreni İslampaşa mahallesinde oluşturulan tören alanında gerçekleştirildi. Temel atma törenine AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, vali yardımcıları ve kurum amirlerinin yanı sıra belediye çalışanları katıldı.
Atık su projesinin temel atma programında konuşan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, proje ile Rize’de 50 yıllık nüfusa hizmet verecek bir projenin hayata geçtiğini dile getirerek “Rize coğrafyasıyla birlikte dağınık da bir coğrafya. Özellikle bu proje bazında baktığımızda 250 bin nüfusa seslenecek bir proje. Böylesine dağınık bir coğrafyada bu projenin hayata geçmesi gerçekten çok önemli. Aslında dünya 19. yüzyıldan itibaren bir algı oluşturdu; insanların ihtiyaçları sınırsız, tabiattaki imkanlar sınırlı. Bu algı bizi hiç düşünmeden tabiata saldırmaya, kirletmeye ve sonrasında çözüm üretmek için geri dönüşler yapmaya sevk etti. Bugün hem küresel ısınmayı tartışırken hem çevre kirliğini, sıfır atıkları tartışırken bir taraftan da şunu insanlığa anlatmaya çalışıyoruz; sınırsız ihtiyaç diye bir kavram yok, insanların ihtiyaçları sınırlı olabilir. Kainatta da sınırlı imkanlar yok, eğer tekniği, bilimi ve israf düsturu içerisinde bakarsak aslında sınırsız imkanlar ve ihtiyaçları da var edebiliriz. Bütün girdiler çevreye duyarlı olduğunda tüm çıktılar da organik ve çevreye duyarlı oluyor. Bu düsturla baktığımız zaman geleceğe daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Onun için algının değişmesi lazım. İnsanlarımız iktisat çerçevesinde gayet de sınırlı ihtiyaçları olduğunu algılayabilirler, kainatta da sınırsız imkânların olduğunu var edebilirler. Bu projelere ben bu çerçevelerde bakıyorum ve dünyanın çevre duyarlılığına bu duygularla beraber bizim Rize’de yapılan proje olarak baktığımız zaman merkeze bağlı Alipaşa mahallesinden Bozukkale dediğimiz mahalleye kadar ki hatta 17 kilometrelik bir kolektör hattı yapmış olacağız. Akabinde İslampaşa dediğimiz bulunduğumuz mevkide de30 dönüm üzerinde bir ileri biyolojik arıtma ile beraber inşallah Rize’nin 250 bin nüfusuna seslenebilecek 2050 yıllarına kadar bizi idame edebilecek bir projenin adı Rize Atık Su Projesi. Bu proje bir iki dönem önce başlayan, yüklenici firmalardan aldığımız bilgiler doğrultusunda 2023’te bitirilebilecek bir proje” dedi.
Projenin Rize kadar çevre illeri tarafından da önemli olduğunu dile getiren AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut ise “Atık su arıtma tesisi projesi Rizeli vatandaşlar açısından çok önemli. Komşu iller içinde hayata geçirilen güzel bir proje. Çünkü hem çevrenin korunmasında hem de vatandaşların korunmasında son derece önemli katkılar sağlayacak. Hem sağlık açısından hem çevrenin korunmasında, özellikle çevre çalışmalarında işe yarayacak bir proje. Erkenden çok olumlu sonuçlar almayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Temel atma töreni konuşmaların ardından protokol üyelerinin butona basmasıyla gerçekleşti.
Rize Atık Su Toplama Sistemi ile yaklaşık 16 km atık su kolektör hattı ve şebeke bağlantısı yapımı, 1,2 km yatay geçiş imalatı, 3,5 km terfi hattı, 3 yeni terfi istasyonu, yaklaşık 500 adet muayene bacası, 545 adet parsel bağlantısı ve terfi istasyonları için otomasyon sistemi yapım işi gerçekleştirilecek. Rize Atık Su Arıtma Tesisi projesiyle 2047 yılına göre günlük 30.403 metre küp ortalama debi ile, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma üniteleri, çamur kurutma üniteleri ve koku giderici üniteyi de içeren bir atık su arıtması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de kivi hasadı sürüyor
YEREL HABERLER Rize'de kivi hasadı sürüyor
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Rize bezinden kıyafetlere defileli tanıtım
YEREL HABERLER Rize bezinden kıyafetlere defileli tanıtım
Karadeniz´e atılan çöpler, barınaklara birikiyor
YEREL HABERLER Karadeniz´e atılan çöpler, barınaklara birikiyor
Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı (2)
YEREL HABERLER Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı ...
Evinin dış cephe mantolaması için 8 bin lira istenince mantolamayı kendi yöntemiyle yaptı Yine bir Rizeli, yine bir ilginç çözüm Rizeli Niyazi Kahraman 8 bin liralık dış cephe mantolamasını kendi imkanlarıyla 200 liraya halletti
YEREL HABERLER Evinin dış cephe mantolaması için 8 bin lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.