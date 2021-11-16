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Rize’nin dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl ilk kez coğrafi işaret bandrolü ile satışa çıktı Kilogramı bin 200 TL'den satılan bal için öncelik sırası hastaların

İHA

Dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl ilk kez coğrafi işaretli ürün bandrolü ile kilogram fiyatı bin 200 TL'den satışa çıktı.

Rize’nin dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl ilk kez coğrafi işaret bandrolü ile satışa çıktı Kilogramı bin 200 TL'den satılan bal için öncelik sırası hastaların

Dünyaca ünlü Anzer Balı bu yıl ilk kez coğrafi işaretli ürün bandrolü ile kilogram fiyatı bin 200 TL'den satışa çıktı.
Rize’nin eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylasında üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Son iki yıldır hiçbir zammın uygulanmadığı bal, üst üste iki yıl bin liradan satışa sunuldu. Bu yıl yağışlar ve hava koşullarının olumsuz ilerlemesi bal üretim döneminde üreticilere zorluk yaşattı. Bal veriminin düşmesiyle üreticinin de yapmış olduğu masraflar göz önüne alınarak Anzer balının kilogram fiyatı bin liradan bin 200 liraya çıkarılma kararı alındı.
Bu yıl ilk kez coğrafi işaretli ürün olarak satılacak olan Anzer Balı’nda geçen yıllara nazaran rekoltenin düşük olduğunu dile getiren Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz “Bu yıl ilk defa Anzer balına coğrafi tescil konuldu. Bu coğrafi tescili Rize il tarım müdürlüğünce ve kooperatiflerimizin girişimleriyle beraber coğrafi tescili 2021 yılında konulmuştur. Bu yıl Anzer ballarımızı ilk defa coğrafi tescilli ürün olarak satacağız. Tabii ki bu 2021 yılı sezonu içerisinde Anzer balı üretimi önceki yıllara oranla düşük geçti diyebiliriz. Çünkü malumunuz hava şartları 2021 yılında yağmurların çok yağmasından dolayı üretim az oldu” dedi.
Satışları başlayan Anzer Balı için önceliğin hastalar olduğunu sözlerine ekleyen Deniz “Tabii ki şu anda dolumlarımızı yapmış bulunmaktayız. 6 aydır bal satmıyoruz 6 ay boyunca Anzer balına müşterinin talebi yoğundu. Müşterilerin talep neticesinde ürün satışımıza başlamış bulunmaktayız. Burada önceliğimiz hastalarımız yani Anzer balı zaten bir şifa kaynağı olarak kullanılan bir bal. Bu anlamda ilk etapta hasta sırasına göre müşterilerimize bal satışında bulunacağız. Bu seneki Anzer Balı’mızın kilogram fiyatı bin 200 TL” ifadelerini kullandı.
250 gram, yarım kilo ve 1 kilogram olarak satışa sunulan Anzer Ballı’nın uzun zamandır zam almadığını hatırlatan Deniz “Burada 3 çeşit ambalajımız var. 1 kilo, yarım kilo ve 250 gram şeklinde ambalajlarımız var. 250 gramlık Anzer balımızın fiyatı 300 TL, yarım kilo 600 TL ve 1 kilogramı ise bin 200 TL fiyatları belirlendi. Tabii burada şunu da ifade edelim 23 yıl öncesinde Anzer balına zaten bir zam yapmamıştık çünkü ülkemizde ve dünyada Covid19 belası vardı. Bu virüs ülkemize de yansıdığından dolayı iki yıl üst üste bir zam yapmadık. Ama bu yıl bulunduğumuz istişarelerle hem üreticimizin adına hem de tabii ki tüketicilerin adına Anzer balına kilogram fiyatını bin 200 TL olarak belirttik” ifadelerini kullandı.

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