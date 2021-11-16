Kamyonetin çocuğa çarptığı kaza kamerada

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)RİZE'de yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Haticenur Koto, kamyonet çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Muradiye beldesine bağlı Kömürcüler köyünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Haticenur Koto'ya, A.T (35) yönetimindeki 53 DT 181 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Koto, sağ bacağından hafif şekilde yaralandı. Kamyonet sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde koşarak yolun karşında kendisini bekleyen kadının yanına gitmek isteyen sırt çantalı küçük kızın kamyonetin çarpmasıyla savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Öte yandan olayın gerçekleştiği yere 500 metre mesafede geçen hafta meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yoldan el arabasıyla geçen Meryem Kayalar'a (50) çarpıp şadırvana sıkıştırmış, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetmişti. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-11-16 11:01:34



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