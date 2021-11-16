Çaykur Rizespor Konyaspor’a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 13. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. 21 Kasım Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi antrenmanlarını sürdüren YeşilMavili ekip 1 günlük iznin ardından Mehmet Cengiz Tesislerinde tekrar toplanarak antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Sonrasında kondisyon çalışması ile devam eden Çaykur Rizespor’un antrenmanı çift kale maç ile son buldu.
Öte yandan Milli maçlar nedeniyle ülkelerinde bulunan Joel Pohjanpalo, Byran Dabo, Yannick Bolasie, Cemali Serter ile Zafer Görgen antrenmanda yer almadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.