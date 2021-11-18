Rize’de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

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Rize’nin Fındıklı ilçesinde karşıdan karşıya geçerken bir otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden Ü.N. kontrolündeki 08 ED 993 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Damla Demir (21) isimli genç kıza çarptı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Demir, olay yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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