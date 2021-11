TFF 2. Lig: Pazarspor: 2 - Anagold 24 Erzincanspor: 4

TFF 2. Lig’in 14. haftasında Pazarspor sahasında Anagold 24 Erzincanspor’u ağırladı. Karşılaşma deplasman ekibi Anagold 24 Erzincanspor’un 42’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Stat: Pazar İlçe Stadyumu

Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Çağrı Ateş, Ozan Burak Akduman

Pazarspor: Tunahan, Muhammet Ensar, Kadir Kaan, Fatih Ergen (Yusuf Ağın dk. 74), Eray Karataş, Emin Balcılar, Emrah Öztürk, Mustafa Yıldırım, Erkan Çam (Okan Sarı dk. 85), Mehmet Demirözü, Onur Civelek (Uğur Can Semizoğlu dk. 74)

Anagold 24 Erzincanspor: Murat Can Yıldız, Uğurcan Bekçi (İlyas Yılmazer dk. 73), İbrahim Can Köse (Atalay Yıldırım dk. 46), Abdülcerail Akbulut, Oktay Balcı (Ozan Papaker dk. 57), Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker, Sefa Akgün (Sefa Küpeli Dk.57), Muhammed Demirci (Yunus Emre Çakır Dk.88), Mustafa İnan, Yusuf Avcılar

Goller: Mehmet Demirözü (dk. 15 ve 18) (Pazarspor), Muhammed Demirci (dk. 3 ve 62), Oktay Balcı (dk. 10), Ozan Papaker (dk. 71) (Anagold 24 Erzincanspor)

Sarı kartlar: Muhammet Ensar, Erkan Çam, Emin Balcılar, Okan Sarı (Pazarspor), Mustafa İnan (Anagold 24 Erzincanspor)

