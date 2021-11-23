Hamza Hamzaoğlu´nun acı günü

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Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu´nun kayınvalidesinin vefat ettiğini açıklayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun kayınvalidesi Şahsine Özçak'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah´tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-11-23 17:03:17



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