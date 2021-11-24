Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig´in 14'üncü haftasında sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu. Tedavisi tamamlanan Gökhan Gönül bugün takımla birlikte çalışmalara başlarken, Ronaldo Mendes ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2021-11-24 15:17:06
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