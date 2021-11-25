Rize’de yeni yol çalışmaları sonrasında yol ortasında kalan direkler dikkat çekmeye devam ediyor Fener mahallesinde yaşanan yol ortasındaki direk vakasının bir benzeri İslampaşa mahallesinde de yaşanıyor Rize’de yolları şeritler değil direkler belirliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize’de yeni yol çalışmaları sonrasında yol ortasında kalan direkler dikkat çekmeye devam ediyor Fener mahallesinde yaşanan yol ortasındaki direk vakasının bir benzeri İslampaşa mahallesinde de yaşanıyor Rize’de yolları şeritler değil direkler belirliyor

İHA

Rize’de yeni yol çalışmaları sonrasında yol ortasında kalan direkler dikkat çekmeye devam ediyor Fener mahallesinde yaşanan yol ortasındaki direk vakasının bir benzeri İslampaşa mahallesinde de yaşanıyor Rize’de yolları şeritler değil direkler belirliyor

Rize’de yapılan yeni yol çalışmaları sonrasında yol ortasında kalan ve kazalara davetiye çıkartan direkler dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Rize’nin Fener Mahallesi’nde gündeme gelen yol ortasındaki elektrik direği vakasının bir benzeri bu kez yine merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi’nde yaşanıyor. İslampaşa mahallesi Kurtuluş Sokakta yapılan yeni yol çalışması sonrasında yol ortasında kalan 2 beton direk kazalara davetiye çıkartıyor.
Mahallede bulunan çay fabrikası ÇAYKUR tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nin yapılması için tahsis edildi. Fabrikaya göre biraz daha küçük yapılan fakülte binası beton bir duvar ile çevrelenince bir kısmı Kurtuluş Sokak üzerinde yer alan yolda kaldı. Bu kez beton direkler ile duvar arasında bir mesafe kaldı ve mesafe yolu kullanan sürücüler tarafından kullanılmaya başladı. Bu kez genişleyen yolun ortasında kalan 2 beton direk sürücüler için tehlike arz etmeye başladı. Elektrik dağıtım şirketinden direkler için bir çözüm bulunmasını isteyen sürücüler ve mahalle halkı, direklerin kaldırılmalarını veya yolun kenarına taşınmalarını istiyor.
Yolun çift yön olduğu için ortasında bulunan direklerin tehlike arz edebileceğini, aydınlatmanın iyi olmadığı zamanlarda ise kaza olma riskinin yüksek olduğunu dile getiren Cemşit Karaosman isimli vatandaş “Gece bu yolda ışık yok. O nedenle tehlike oluşturabilir. Yol gidiş geliş üstelik. Burada kaza olma şansı çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Kayserispor’a hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Kayserispor’a hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Yukatel Kayserispor maçı ...
Ormanlar, tarlalar kayıt dışı çay bahçelerine dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Ormanlar, tarlalar kayıt dışı çay bahçelerine ...
Hamza Hamzaoğlu´nun acı günü
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu´nun acı günü
Rize'deki bu 'Mahallenin devamı' var Rize'nin Ardeşen ilçesinde mahalle içerisindeki 'Mahallenin devamı' yazılı tabela görenleri hem güldürüyor hem şaşırtıyor
YEREL HABERLER Rize'deki bu 'Mahallenin devamı' var Rize'nin Ardeşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.