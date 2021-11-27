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AK Parti'li Yazıcı: Çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var

DHA

AK Parti'li Yazıcı: Çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Demokratik, özgürlükçü, milletin iradesini yansıtan, çok fazla teferruata girmeyen, ilkeleri belirlemiş, çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz" dedi.
AK Parti´li Hayati Yazıcı, Rize'de AK Parti Teşkilat Akademisi programı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin miting kararlarını değerlendiren Yazıcı, siyasetin zor bir iş olduğunu belirterek, "Siyaset akılla, mantıkla yapılır, siyasette tutarlı olmak esastır ve önemlidir. İnsanımızın, düşünürlerimizin televizyondaki yorumcuların, o kişinin çağrısı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi´nde ikinci büyüklükteki partinin miting düzenleme iradesini ortaya koyması yapılan yorumu da haklı hale getiriyor. Bu mitingler o şahsın çağrısıyla gerçekleşiyor. Biri sabah 09.00'da bu açıklamayı yapıyor, çağrıda bulunuyor. Miting yapacağını beyan eden partinin genel başkanı da aynı gün akşam üzeri, Türkiye'de belli yerlerde miting yapacağını deklare ediyor. Bunlar Türkiye siyasetine, Türkiye'nin güvenliği ile alakalı politikalarına, terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı kesimlerle birlikte görüntü verilmesi gibi Türkiye'nin çıkarlarına aykırı bir tutum, milletin belleğine yerleşiyor. Dolayısıyla bu bizim kabul ettiğimiz, onayladığımız bir siyaset tarzı değil. Elbette ki aziz milletimiz bunları seçimde değerlendirilecektir" dedi.
`ANAYASA YAPMA İHTİYACI OLDUĞU AÇIK `
Türkiye´de anayasa yapma ihtiyacının açık olduğunu belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
"Türkiye´nin millete ait bir hak olması dolayısıyla, anayasa yapma ihtiyacı olduğu açık. Anayasa yapmak tekel bir haktır ve bu hak aziz Türk milletine aittir ama bu zamana kadar anayasa yapamamış, yapma hakkını kullanamamış. 82 anayasası bir darbe ürünüdür. Bu anayasada yaklaşık 20 dolayında önemli değişiklikler yapılmıştır. En büyük değişikliği de 2017 yılında biz gerçekleştirip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi´ni hayata geçirdik. Demokratik, özgürlükçü, milletin iradesini yansıtan, çok fazla teferruata girmeyen, ilkeleri belirlemiş, çağdaş bir anayasaya ihtiyaç var. Bu hedefimizi gerçekleştirmek üzere bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.
`50+1 TARTIŞMASI YAPAY'
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmalarına ilişkin konuşan Yazıcı, "Bir başkanlık modeli getirilmiştir. Bu başkanlık modelinde 1´inci turda seçilmeye ilişkin düzenlemeler yapılması, 50+1´de bir yönüyle baktığınız zaman bir demokrasi çıtasıdır. Başkan olacak kişi en az yarıdan bir fazlasının oyunu alarak gelmiş olması düşünülerek düzenleme getirilmiştir. Süreçlerde pratiği bakımından sorunlara yol açarsa, zaman kaybına yol açarsa elbette ki düşünür, tartışır, değerlendiririz. Böyle bir konuyu da bu açıdan yapay görüyorum. Bir taraftan anayasa yapmak milletin hakkıdır densin, bir taraftan da anayasayı yapacak olan milletin dilediği şekilde bir değişiklik yapmasının önünü de kapamış değiliz. Ama bugün için böyle bir gündem söz konusu değil" dedi. DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-11-27 15:10:42

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