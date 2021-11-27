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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yukatel Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor evinde Yukatel Kayserispor’u ağırladı. Karşılaşma Ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un 10’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Rizespor’da Boldrin’in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda Selim Ay’ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti. 10
57. dakikada Rizespor’da Baiano’nun ortasında Pohjanpalo topla buluşmadan önce Kayseri savunması topu kornere gönderdi.
59. dakikada Rizespor’da Boldrin’in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Boyd’un şutunda kaleci Lung’dan seken top direkten oyun alanına dönü. Ardından tehlike uzaklaştırıldı.
68. dakikada Rizespor’da Boldrin orta sahadan ceza sahası yakınlarına kadar geldiği topu kaleye gönderdi. Top direği sıyırarak auta çıktı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hasan Kemal Uğurlu xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serkan Çimen xx
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan xx, Umar xxx (Dabo dk. 94 ?), Holmen xx, Selim xx, Cemali xx Djokovic xx, Fabricio xx, Boyd xx (Deniz Hümmet dk. 73 x), Boldrin xx, Sabo xx,( Alper Potuk dk. 84 ?) Pohjanpalo x (Yasin Pehlivan dk. 73 x)
Yedekler: Tarık Çetin, Emir Han Topçu, Monzango, Alberk Koç, Phiri, Remy
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Majid xx, Carole xx (Yasir dk. 73 x) Campanharo xx, İlhan xx (Ramazan dk. 80 ?), İbrahim xx (Mane dk. 56 x), Kemen xxx, Mustafa xx (Gökhan dk. 56 x), Gavranovic xx
Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Emre, Uğur, Uzodimma
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gol: Selim Ay (dk. 47) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kart: Mane (Yukatel Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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