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Rize´de bıçak ve demir çubuklarla iş yeri baskını kamerada

DHA

Rize´de bıçak ve demir çubuklarla iş yeri baskını kamerada


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE´de bir iş yerini basan 4 kişi, bıçak ve demir çubuklarla 2 kardeşi yaraladı. Kaçan 3 saldırgan yakalanırken, 1´i aranıyor. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçen cuma günü saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Pazarköy köyünde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satışı yapılan iş yerine gelen E.A. (28), E.A. (27), M.A.S. (26) ve S.K. (26), demir çubuklarla etrafa zarar verdi. Saldırganlar iş yeri sahipleri Beytullah Balcı´yı (28) kolundan bıçakladı, kardeşi Muhammet Ali Balcı´yı (24) darbetti. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İş yeri ve sahiplerine saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalanan E.A., E.A., ve S.K. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, M.A.S. ise aranıyor. 4 kişi hakkında, `Kasten yaralama´ ve `mala zarar verme´ suçlarından soruşturma başlatıldı.
`HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ´
Saldırıya uğrayan Muhammet Ali Balcı, "Benim ağabeyim önceden uyuşturucu kullanıyordu. O dönemde bu insanlarla tanışmıştı. Sonrasında tedavisini oldu, bunlardan uzaklaştı. Ağabeyim bunların yine uyuşturucu sattığını öğrenince bunlarla ilgili konuşmuş. Bu konuşmalar o kişilerin kulağına gitmiş. Onlarda gelip bizim dükkanımıza saldırdılar. Demir çubuklarla dükkanımızı darmadağın ettiler, bizi darbettiler. Ağabeyimi kolundan bıçakladılar. Şehir eşkıyaları haneye tecavüz edip, iş yerimize saldırıyorlar. Bir gece tutuklu kalıp sonrasında serbest bırakılıyorlar.  Adaletin yerini bulmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz" dedi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-11-29 12:51:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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