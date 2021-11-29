Rize´de yurt binası çatısında yangın, öğrenciler tahliye edildi



Muhammet KAÇARArzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) RİZE´de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında yangın çıktı. Öğrencilerin tahliye edildiği yurt binasının çatısındaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bugün saat 18.00 sıralarında İslampaşa Mahallesi´nde KYK Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında iddiaya göre tadilat sırasında yangın çıktı. Alevleri fark eden öğrenci ve görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, öğrencilerin tahliye edildiği 5 katlı yurt binasının çatı katındaki alevlere müdahaleye başladı.

Yurt binasıne gelerek yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Yurt binasının çatı katında yangın çıktı. Orada bir tadilat vardı. Yangının o sırada çıktığı tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz tahliye edildi. Lodosun etkisiyle alevler yayıldı. Ekiplerimiz alevlere müdahale ediyor. Kısa sürede söndüreceğimizi umuyorum" dedi.

Öğrenciler de `yangın var´ çağrıları üzerine yurt binasını tahliye ettiklerini belirterek, korku dolu anlar yaşadıklarını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Muhammet KAÇARArzu ERBAŞ

2021-11-29 19:15:27



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