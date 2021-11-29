Çaykur Rizespor’un Fenerbahçe hazırlıkları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklara başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’da karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanan yeşilmavili ekip Yardımcı Antrenör Fuat Buruk yönetiminde yapılan Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.