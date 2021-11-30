Rize’de tarihi konak yangında kül oldu

Rize’nin Yolveren köyünde bulunan tarihi konak çıkan yangında kül oldu.
Alınan bilgiye göre, Dörtyol mevki Yolveren köyünde bulunan Topaloğlu Konağı’nın içerisinde bugün öğle saatlerinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Kullanılmayan konakta çıkan yangını ve alevleri gören vatandaşlar hemen 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Rize Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında tarihi konak kullanılamayacak hale geldi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.