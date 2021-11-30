Çaykur Rizespor'dan Yannick Bolasie açıklaması



Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor yönetimi, futbolcuları Bolasie'nin kadro dışı kaldığı yönündeki iddiaların gerçekçi olmadığını açıkladı.

Yeşil mavili takımdan, Yannick Bolasie ile ilgili kadro dışı kaldığı iddiaları ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında futbolcumuz Yannick Bolasie'nin kadro dışı kaldığı haberleri yer almaktadır. Futbolcumuz özel bir nedenden kaynaklı küçük bir sıkıntı yaşamıştır. Bahsi geçen durum, aile bireyleri arasında yaşanan herhangi bir sıkıntıdan farksızdır ve şu anda takım içinde Bolasie ile ilgili herhangi bir problem bulunmamaktadır. Bazı yayın organlarında ve haber sitelerinde yer alan 'Bolasie kadro dışı' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Yannick Bolasie, kadromuzda bulunan bir futbolcumuzdur ve hocamızın şans vermesi halinde her zaman olduğu yeşil mavi renkler için mücadele edecektir" denildi. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-11-30 21:25:23



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