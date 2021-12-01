Çaykur Rizespor - Ankaraspor: 0-1

Arzu ERBAŞ / RİZE,(DHA) -
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Gökhan Barcın, Orkun Aktaş
ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Alper, Yasin, Remy, Deniz, Phiri, Emirhan, Monzango (DK.77 Güvenç), Seyfettin, Alberk, Eren (Dk.87 Emre)
ANKARASPOR: Ömer, Enes, Gökhan, Barış (Dk.90 Kadir), Murat, Ramazan (Dk. 45 Erdem), Oğuzhan, Erdal (Dk.68 Oğuzhan Aydoğan), Mert (Dk. 76 Semih), Fahrettin, Recep
GOL: Dk. 49 Erdem (Ankaraspor)
SARI KART: Murat (Ankaraspor), Seyfettin (Çaykur Rizespor)
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda evinde konuk ettiği Ankaraspor´a 1-0 mağlup olarak kupadan elendi.
9´uncu dakikada Ankaraspor´un Murat´la kullandığı serbest vuruşta kaleci Tarık´ın köşeden çıkardığı topu Rizespor savunması uzaklaştırdı.
29´uncu dakikada Alper Potuk´un köşe vuruşundan kullandığı topa, Monzango kafayı vurdu. Kaleci topu tokatlayarak üstten kornere çeldi.
32´nci dakikada Rizespor ceza alanı dışından kazandığı serbest atışı Alberk kullandı. Top az farkla üstten auta çıktı.
43´üncü dakikada sol kanattan topu alan Barış, rakiplerinin arasından içeriye doğru geçerek şutunu attı. Topa kaleci Tarık son anda uzanarak kornere çıkardı.
49´uncu dakikada Ankaraspor´dan Erdem, savunma arkasına atılan topu alarak ceza sahasına girdi. Topu kaleci Tarık´ın üzerinden kaleye gönderdi: 0-1.
62´nci dakikada Alberk´in ceza sahasına gönderdiği topu Deniz kontrol ederek kaleye vurdu. Kaleci Ömer´den dönen topu Ankaraspor savunması dışarı gönderdi.
79´uncu dakikada ceza sahası yayındaki Deniz´den topu alan Remy rakibinden sıyrılarak attığı vuruşta top kaleci Ömer´de kaldı.
1-0 sona eren karşılaşma sonrası Ankaraspor, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine devam edecek olan takım oldu.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-12-01 15:11:43
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