Rize’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu

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Rize’de dün gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Gece saatlerinden itibaren kendisini gösteren şiddetli fırtına, kentin her kesiminde yer yer etkisini artırıyor. Ardeşen ilçesinin Yeniyol köyünde fırtına 4 evin çatısını uçururken, uçan çatılar çay bahçelerine ve etrafa dağıldı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken, maddi hasar oluştu.

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