Rize'nin yükseklerinde kar kalınlığı 30 santimi geçti

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Yalçın ŞAHİN/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi aştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtınanın yanı sıra soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kent merkezinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı. Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN

2021-12-01 16:08:17



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