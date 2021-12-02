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Lise öğrencilerine 'Sadaka taşı' uygulaması ile sadaka verme bilinci aşılanıyor

İHA

Lise öğrencilerine 'Sadaka taşı' uygulaması ile sadaka verme bilinci aşılanıyor

Rize’deki Fatih Anadolu Lisesi’nde başlatılan sadaka taşı uygulaması ile lise öğrencisi gençlere sadaka verme bilinci aşılanıyor.
Kökeni Selçuklulara kadar uzanan, Osmanlı Devleti’nde daha yaygın olarak kullanılan Sadaka Taşı kültürü Rize’de Fatih Anadolu Lisesi’nde yeniden hayat buldu. Öğretmenler tarafından bir kütüğün üzerine oturtulan pileki taşı sadaka taşı olarak kullanıldı. Üzerine ise ‘Değerli öğrencilerimize! Parasını kaybeden, harçlığı olmayan, dolmuş parası olmayan… Sadaka taşından ihtiyacınız kadarını karşılayabilirsiniz” ifadelerinin yer aldığı bir not asıldı.
Öğrencilerin zaman zaman kaybettiği paralar olduğunu ve bu paraları bulan diğer öğrenciler tarafından okul idaresine getirildiğini dile getiren Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Necmettin Yaşar, şimdi bulunan paraların da bir yeri olduğunu dile getirerek “Aslında kültürümüzde olan bir olgu. Öğrenciler zaman zaman para kaybettikleri ve bulunan paraları bize getirdikleri durumlar oluyordu. Bu durumda para sahibini bulamıyorduk, öğrenci çekinip parasını istemeye de gelemiyordu. Bu şekilde toplanan paralar ve yardım yapmayı isteyen öğretmen arkadaşlarımızın bir yerde toplarsak ihtiyacı olan öğrencilere nasıl verebiliriz diye düşünmüştük. Geçmişte ecdadımızın geleneksel hale getirdiği sadaka taşı fikri aklımıza geldi” dedi.
İhtiyaç sahibi öğrencilere bu sayede daha hızlı ulaşabildiklerini dile getiren Yaşar “Sembolik olarak bir pileki taşını sadaka taşı haline getirerek altına bir kütükle otantik bir ortam oluşturduk. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize bu sayede ulaşmaya çalıştık. Yardım yapmak isteyen öğretmen arkadaşlarımız da bu konuda bize destek oldular” ifadelerini kullandı.
Öğrencilerin sadaka taşına ilgisinin olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Yaşar “Çocukların ilgisi var. Tabi çekinip alamayan da var. Belki bu işi istismar eden öğrencilerimiz de olacaktır ancak 1 öğrenciye dahi ulaşabildiysek bu vesile ile kendimizi amacımıza ulaşmış sayacağız. İstiyoruz ki gün gelir çocuklarımızda yardım yapma kültürü, ihtiyaç sahiplerine ulaşma kültürü bu şekilde yaygınlaşsın” şeklinde konuştu.

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