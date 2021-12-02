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Hava topunda rakibiyle çarpışan genç futbolcu, beyin kanaması geçirdi

DHA

Hava topunda rakibiyle çarpışan genç futbolcu, beyin kanaması geçirdi


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)RİZE´de, Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçta hava topuna yükseldiği sırada rakibiyle çarpışan Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu İmran Gür (16) kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan genç futbolcu hayati tehlikeyi atlattı. Futbolcuların havada çarpıştığı, genç oyuncunun ise yerde kaldığı anlar kameraya yansıdı.
Rize´de, 28 Kasım´da Mehmet Cengiz Tesisleri´nde Çaykur Rizespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor U-16 futbol takımları arasında oynanan maçın 15´inci dakikasında hava topuna yükselen İmran Gür rakibi ile çarpıştı. Yere yığılan iki oyuncuya kulüp doktoru ve sağlık çalışanları müdahale etti. Sahadan yürüyerek çıkan Gür antrenörleri tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen oyuncu ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan oyuncunun hastanede tedavisi sürüyor.
O ANLAR KAMERADA
İmran Gür´ün rakibi ile hava topuna çıktığı sırada çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde iki oyuncunun çarpışma sonrası yerde kaldığı, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği görülüyor. Saha içi tedavisinin ardından ayağa kalkan ve bir süre beklediği görülen oyuncu daha sonra arkadaşlarının yardımıyla saha kenarına getiriliyor.
'SAHALARA DÖNECEĞİM GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM´
Ameliyatın ardından servise alınan İmran Gür, sahalara geri döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Maç güzel başlamıştı, her şey güzel gidiyordu. Pozisyon gereği kafa topuna çıktım. Rakip futbolcu ile çarpıştım, kendimi kaybettim yere düştüm. Müdahale ettiler, ayağa kalktım, orta sahaya kadar gittim. Ama kafamda ağrı vardı, hocama doğru gittim, ondan sonrasını da hatırlamıyorum. Şimdi iyiyim. Takım arkadaşlarım yarın Giresun maçına gidecek onlarla olmayı çok isterdim. Umarım galibiyetle Rize´ye dönerler. Ben futbolu çok seviyorum. Bir an önce yatağımdan kalkarak hayallerimi devam ettirmek istiyorum. Yaşadığım bu süreçte bana destek veren başta kulüp başkanımız Tahir Kıran olmak üzere tüm yöneticilere ve Rizespor camiasına teşekkür ediyorum" dedi.
`İMRAN DÖNENE KADAR 8 NUMARALI FORMAYI BEKLETECEĞİZ´
Çaykur Rizespor U-16 takımı teknik sorumlusu Hakan Turanlı da endişeli bir süreç yaşadıklarını söyleyerek "Maçın 15'inci dakikasında  talihsiz bir olay yaşandı. Ne yazık ki sporda bu tür olaylar yaşanabiliyor. İmran'ın çarpışıp yere düştüğünü görünce biz de şok yaşadık. Hemen yanına gittik. İmran'ın o an tam kendinde olmadığını gördüm. Sonrasında İmran´ı oyundan alarak hastaneye götürdük. Hiçbir sportif faaliyetin sağlıktan önemli olmadığını biliyoruz. İmran'ı yeniden sağlıklı halde gördüğümüz için çok mutluyuz. İmran gelene kadar, kullandığı 8 numaralı formayı bekleteceğiz. Aramıza katılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Futbolcumuzun bu zor döneminde Rizespor camiası olarak çok iyi kenetlendik. Başta kulüp başkanımız Tahir Kıran ve yöneticilerimizle birlikte İmran´ın hep yanında olduk" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-12-02 13:16:00

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