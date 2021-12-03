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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelliler gününe özel empati parkuru

İHA

Engelliler gününe özel empati parkuru

Gençlik Spor Bakanlığı Rize Gençlik Merkezi’nin yürüttüğü gönüllülük çalışmasında Rize meydanında empati parkuru düzenlendi.
Rize Gençlik Merkezi gönüllülerinin Engelliler günü için yürüttüğü çalışma dikkat çekti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Rize meydanında parkur düzenlendi. Parkurun amacı toplumda birlikte yaşadığımız engelli vatandaşlara karşı farkındalık oluşturmak olarak belirlendi. Sağlıklı insanların katıldığı parkurda, sağlıklı insanlar tekerlekli sandalyede parkurdaki engelleri aşmaya çalıştı. Diğer yandan görme engellisi vatandaşlara da dikkat çekmek için bez kullanılarak gözler kapatıldı. Gözü kapanan kişiler parkuru bitirmeye çalıştı.
Empati parkurunda bulunan tekerlekli sandalyeye binerek parkuru bitiren Mustafa Avcı “Sağlıklı insanların engelliler üzerinde çok hakları vardır. Sağlık sıhhat olarak baktığımız zaman sağlıklı insanlar engellilere sıhhat olarak borçludur. Onların yanında olmamız lazım. Sağlıklı insanların sağlıklarının kıymetini bilmesi lazım. Tüm engelli olan vatandaşlarımıza Allah’tan kolaylık diliyorum” dedi.
Parkurdaki amacın engelli vatandaşlara karşı bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Gençlik spor bakanlığı Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Elmas Parlak “Bugün burada olmamızın nedeni Engelliler Günü’ne dair farkındalık sağlamak. Aslında toplumda hep beraber yaşıyoruz. Hiç birimizin diğerinden herhangi bir farkı yok. Hepimiz aynıyız. Sadece birbirimize engel olmayalım, kolaylık sağlayalım. Burada gönüllü gençlerimizle beraber parkur hazırladık. Hem görme engeli kardeşlerimiz için hem tekerlekli sandalye kullanan kardeşlerimiz için biraz olsun onları anlayabilmek için böyle bir parkur hazırladık. Vatandaşlarımıza diretiyoruz. Onların yerine kendimizi koymaya çalışıyoruz. Empati yapmaya çalışıyoruz. Umarım başarılı olabilmişizdir” ifadelerini kullandı.

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