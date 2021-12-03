Engeli şiir yazmasına engel olamadı Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 4 yaşından beri yürüme ve konuşma engelli olan 32 yaşındaki engelli şair, çıkardığı 8 şiir kitabında duygularını dizelere döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engeli şiir yazmasına engel olamadı Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 4 yaşından beri yürüme ve konuşma engelli olan 32 yaşındaki engelli şair, çıkardığı 8 şiir kitabında duygularını dizelere döktü

İHA

Engeli şiir yazmasına engel olamadı Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 4 yaşından beri yürüme ve konuşma engelli olan 32 yaşındaki engelli şair, çıkardığı 8 şiir kitabında duygularını dizelere döktü

Rize’de yaşayan 32 yaşındaki yürüme ve konuşma engelli Şair Hızır Dursun, çıkardığı 8 şiir kitabıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor.
Henüz 4 yaşındayken kaza geçiren 32 yaşındaki Hızır Dursun, kazanın ardından sakat kaldı. Rize’deki ilk tedavisinin ardından Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine kaldırılan Dursun, burada 27 gün kaldı. Sürekli krizler geçiren Hızır Dursun sonrasında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tedavi altına alındı. Dursun’un ailesi buradaki doktorunun tavsiyesi üzerine İstanbul’a taşındı. Hayata tutunan Dursun’un hayatla olan sınavı burada bitmedi. 1997 Marmara Depremini yaşayan aile bu kez yeniden memleketi Rize’ye döndü. Okul çağı gelen Hızır Dursun için başvurulan okullardan ilki oturduğu mahalleye uzak olduğu gerekçesiyle onu kabul etmedi ve ilk gittiğinde kapıdan kovulduğu okula yönlendirdi. Mahalleden komşuları olan öğretmen sayesinde ilköğretim okuluna yazılabilen Hızır Dursun burada eğitime ve şairliğe başladı. Daha 1. Sınıf öğrencisiyken arkadaşlarının bir adım önünde seyreden Dursun, konuşmakta güçlük çekse de okumayı ve yazmayı söktüğü anda hayatını kağıda dökmeye, bunun yanında çocuk yaşta aşık olduğu kız için şiirler yazmaya başladı.
Oğlunun zor koşullardan geçtiğini buna rağmen yılmadan kararlı bir şekilde hayali olan kitap yazmanın peşinden gittiğini dile getiren Hızır Dursun’un annesi Melek Dursun “Oğlum 4 yaşında araba kazası geçirdi. Trabzon Farabi Hastanesine getirilerek yoğun bakıma yatırıldı. 27 gün yattı ve başladı krizler. Oradan hemen aldık. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne götürdük. 5 yıl oraya yakın bir yerde olması gerekiyordu biz de İstanbul’a taşındık. 4 yıl orada kaldık. 1997 Marmara depremi oldu, depremi yaşadık. Çocuğum korktu 'Rize’ye taşınalım' dedi. Biz de Rize’ye taşındık. Rize’ye gelince Kurtuluş İlköğretim okulunda okula başladı. İlk dönem okuma yazmayı söker sökmez hep şiir yazdı, hayatını yazdı. Hayatını yaza yaza ortaokul bitti” dedi.
Oğlu Hızır’ın hiç tanımadığı Rize Valisi’ne ‘Amca’ diyerek seslendiğini ve ondan ilk kitap için destek aldığının altını çizen anne Dursun “Ziraat’ta bir masada oturur hep yazardı. Orada Vali ile kurum müdürleri geziyordu. Kitaplarına baktılar, incelediler. Oradaki görevli ‘Bu çocuğumuz burada hep yazı yazıyor’ dedi. Oğlum karşısındakinin vali olduğunu bilmiyordu. Vali beye ‘Amca param yok kitap çıkartmaya, kitap çıkartmak istiyorum’ dedi. Orada Vali Bey talimat verdi ve 1 kitabını çıkardılar. ÇAYKUR’a gittik, orada İmdat Sütlüoğlu '2. Kitap bana ait' dedi. Belediyeye gittik Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap '3. Kitap bana ait' dedi. Öyle gelen vali çıkarttı. Şimdi de şu an ki Belediye Başkanı Rahmi Metin 8. şiir kitabını çıkartmasında destek oldu” ifadelerini kullandı.
Öğretmeninin ders anlattığı sırada oğlu Hızır’ın kendi hayat hikayesini veya aşık olduğu kıza şiir yazdığını dile getiren Dursun “Öğretmen fiş yazardı tahtaya. O fişleri hiç yazmazdı, okurdu ama yazmaya sıra gelince içinden gelenleri, hayatını yazardı. 1. Sınıftayken bir kıza da sevdalandı. Ortaokul bitene kadar kıza şiirler, yazılar yazdı. Öğretmenleri de hiç kızmadı, destekledi. Öyle öyle şiir yazmaya devam etti. Şimdi bizi tanımayan yoktur. Yerlerden el ele sürüne sürüne kitap sattık da para biriktirerek bu oturduğumuz daireyi aldık” diye konuştu.
İlkokul yıllarında şiir yazmaya başladığını ve henüz 1. sınıftayken karşılıksız aşık olduğu bir kıza şiirler yazdığını dile getiren yürüme ve konuşma engelli şair Hızır Dursun ise “Ben ilk şiir yazmaya okuma yazmayı sökerken başladım. Okulda öğretmen ders anlatırken ben kendi kafamda şiirler yazıyordum. Öyle öyle okulu bitirdim. O masada oturuyorken yanıma gelenin vali olduğunu bilmiyordum. Ona ‘Amca kitap çıkartacağım param yok’ dedim. Hemen talimat verdi. Öyle ziyarete gelip beni buldular. İlköğretimde bir kıza aşık oldum. Karşılıksız aşk yaşadım. Ona hep şiirler yazdım” şeklinde konuştu.
Kendisi gibi engelli olanlara da ‘Savaşın’ diyerek seslenen Hızır Dursun “Umutsuzluğa kapılmasınlar. Mücadeleyi bırakmasınlar ve savaşsınlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelliler gününe özel empati parkuru
YEREL HABERLER Engelliler gününe özel empati parkuru
Rize’nin ‘Güvercin Babası" Rize’de simitçilik yapan 65 yaşındaki Şefik Uçar kuşlara olan merhameti ve her gün elleri ile beslemesi nedeniyle ‘Güvercin Baba’ ismiyle anılıyor
YEREL HABERLER Rize’nin ‘Güvercin Babası" Rize’de simitçilik yapan ...
Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde oynayıp, iyi bir puanla döneriz
YEREL HABERLER Hamzaoğlu: Fenerbahçe'ye karşı en iyi şekilde ...
Hava topunda rakibiyle çarpışan genç futbolcu, beyin kanaması geçirdi
YEREL HABERLER Hava topunda rakibiyle çarpışan genç futbolcu, beyin ...
Ayşe öğretmen yapay damar ile hayata tutundu Rize’de Öğretmenler Günü'nde aort damarı yırtılan Ayşe Karaca isimli öğretmen suni damarla yeniden sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Ayşe öğretmen yapay damar ile hayata tutundu Rize’de ...
Lise öğrencilerine 'Sadaka taşı' uygulaması ile sadaka verme bilinci aşılanıyor
YEREL HABERLER Lise öğrencilerine 'Sadaka taşı' uygulaması ile ...
Hamza Hamzaoğlu: "Forma bekleyen oyuncularımız ile Ankaraspor’u yenemiyorsak zaten elenelim" Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Bolasie ‘11 oynamayacaksam oturmamın bir anlamı yok’ dedi, biz de iyi diyerek kadroya almadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Forma bekleyen oyuncularımız ile ...
Rize'nin yükseklerinde kar kalınlığı 30 santimi geçti
YEREL HABERLER Rize'nin yükseklerinde kar kalınlığı 30 santimi geçti
Özcan Kızıltan: "Rakip kim olursa olursun oynamaya çalıştık"
YEREL HABERLER Özcan Kızıltan: "Rakip kim olursa olursun oynamaya ...
Çaykur Rizespor - Ankaraspor: 0-1
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Ankaraspor: 0-1
Rize’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Rize’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Rize'de fırtına; dalgalarla gelen taşlar, sahil yoluna doldu
YEREL HABERLER Rize'de fırtına; dalgalarla gelen taşlar, sahil ...
Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 - Ankaraspor: 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Çaykur Rizespor: 0 - ...
Rize’de fırtına Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımın aksamasına neden oldu
YEREL HABERLER Rize’de fırtına Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.