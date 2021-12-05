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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

80 yaşındaki Meliye nine hasta yatağında Türk askerine yün çorabı örüyor

İHA

80 yaşındaki Meliye nine hasta yatağında Türk askerine yün çorabı örüyor

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki KOAH hastası Meliye Nine, hasta yatağında Türk askerine üşümesin diye yün çorap örüyor.
Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan 80 yaşındaki Meliye Akömür, evinde KOAH tedavisi görüyor. Yatağa bağımlı yaşayan Meliye nine, askerler üşümesin diye hastalığına aldırmaksızın gece gündüz yün çorap örüyor. Sürekli yatakta olduğu için canının sıkılmaması için gelininin aldığı yünler ve iplerle vaktini askerlere çorap örmeye ayıran Meliye nine, askerlere yardımı dokunacağı için sabırsızlıkla çoraplarını göndermeyi bekliyor.
Kayınvalidesinin bakımını üstlenen ve evde ona terapi olması için yün ipler alan Sevim Akömür, “Kayınvalidem KOAH hastası ve cihazlara bağlı olarak yaşıyor. Terapi olarak kendisine yünler ve ipler aldım. Askerlerimize hediye etmek için çorap örüyor. 40 çift çorap ördü ve askerlerimize bunları teslim edeceğiz” dedi.
Hasta yatağında elinden geldiğince askerlere yardım etmek amacıyla çoraplar ördüğünü ifade eden Meliye Akömür, “80 yaşındayım. Elimden geldiği kadar çorap örmeye çalıştım. Askerlerime çorapları ördüm. Onlar orada olmazsa biz burada rahat yaşayamayız. Onlar hep güçlü kuvvetli oldukları için biz vatandaşlar rahat nefes alıyoruz. Allah onlara zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

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