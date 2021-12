Rizeliler yapılan yüzde 50 zamma rağmen Rize simidinden vazgeçemiyor

Rizeliler'in vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize Simidine yüzde 50 zam yapıldı. Rizeliler son zamla fiyatı 1 liradan 1 lira 50 kuruşa çıkan simitten vazgeçmiyor.

Son zamanlarda un ve yağda yaşanan zamların ardından zam furyası Rize Simidine de uğradı. Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize Simidi, gelen yüzde 50 zamdan sonra 1,5 liradan satılmaya başladı. Türkiye’nin bir çok yerinde tüketilen ve seçili ustaları bulunan meşhur simidin tüketicilerinin az bir kısmı fiyatı eleştirirken büyük bir çoğunluğu ‘Bizim vazgeçilmezimizdir’ diyerek fiyatına bakmadı.

Zamma Rizelilerin ilk başlarda tepki gösterdiğini ancak sonradan alıştığını dile getiren Mehmet Havuz isimli simit satıcısı “5 Aralık’ta geldi zam. Yüzde 50 zam ile birlikte 50 gram simit 1 lira 50 kuruş oldu. En son 1 sene önce zam gelmişti. Zammı bekliyorduk. Her şeye zam geldi, pahalı olmayan bir şey yok. Şekerinden ununa, suyuna her şeye zam geldi. Ben 20 yıldır simit satıyorum, ilk gün ihtiyarlar biraz söyleniyor ama sonra herkes alışıyor. 10 gün sürüyor insanların alışması. Satışlarım düşmedi” dedi.

Mehmet Ali Öztürk isimli Rizeli vatandaş ise “Zamdan haberim yok, henüz almadım simit. Hayırlısı olsun. Her şeye zam geldi ona da gelsin yüzde 50 zam. Rizeli simitten vazgeçmez ama 2 lira da olsa alırız biz. Bazı deyimlere göre kilo aldırmıyor, sağlıklı. Kilo aldırmadığı için de bizim de tercihimiz susamlı simide nazaran Rize simidine oluyor” ifadelerini kullandı.

Ali Öksüz isimli simit satıcısı ise zamların simit satışlarını etkilediğini dile getirerek “Simit 1 buçuk lira oldu, sabahtan beri 10 tane anca sattım. Adam simit istiyor, dolduruyorum poşete, sonra adam diyor ne kadar, 1 buçuk deyince almadan geri gidiyor” diye konuştu.

Zamdan önce zararına satış yaptıklarını, zamla beraber fiyatlarda iyileştirme olduğunu dile getiren Cemil Keleş isimli fırıncı ise “Unun çuvalı 400 lira oldu. 1 buçuk aydır zarar ediyoruz. Zararına çalıştık. Ya zam yapacaktılar ya da kapatacaktık. Şu an da yüzde 50 zam geldi, işimizi de yüzde 50 etkiledi” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.