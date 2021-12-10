Güney Amerikalı Tamarillo Rize’yi sevdi

Anavatanı Güney Amerika olan Tamarillo meyvesini bahçesinde yetiştiren Rizeli Mustafa Memoğlu, “Torunlarım öyle alıştı ki, bunsuz salata yemiyorlar” dedi.

Rize’nin Pazar ilçesi Sahil Köyü’nde ikamet eden Mustafa Memoğlu, yaklaşık 10 yıl önce bahçesine ektiği, çeri domatese benzeyen ve anavatanı Güney Amarika olan Tamarillo meyvesinin hasadına başladı.

Herkesin sadece bahçede değil evinin balkonunda bile yetiştirebileceğini söyleyen Mustafa Memoğlu “Herkes evinin balkonuna koyar, saksının içerisinde yetiştirebilir. Aynı yıl içerisinde hem sürgün atıyor hem meyve veriyor. Şehirde olan insanlar bile balkonunda bu meyveyi yetiştirebilir. Bir ağaçta bir taraftan olgunlaşan diğer taraftan olgunlaşan şekilde görebiliriz” dedi.



“Dünyada elit insanlar yiyor”

Tamarillo’nun Rize’yi çok sevdiğini söyleyen Memoğlu “Anavatanı Güney Amerika olan tamarillo Rize’yi çok sevdi. Bizim memlekette çok güzel yetişiyor. Pahalı bir meyvedir dünyada elit insanların yediği meyvedir. Yeğenlerim var Belçika’da. Orada kivinin tanesi 3 TL, Tamarillo’nun tanesi 20 TL’dir” ifadelerini kullandı.

Torunlarının Tamarillo’yu çok sevdiğini ifade eden Memoğlu “Dış kabuğunu soyacaksın. Zar gibi kabuğu var. Hafif ekşimsi tadı var. Kış salatasının üstüne doğrarsan ne sirke ne de limona gerek kalmıyor. Çok güzel lezzeti var. Torunlarım öyle alıştı ki, bunsuz salata yemiyorlar” şeklinde konuştu.



"Tek tehdit fazla yağacak kar"

Tamarillo’nun mevsim olarak kışı sevmediğini dile getiren Mustafa Memoğlu “Çok fazla kar yağarsa dalları kuruyor. Hasat zamanı geldi. Hasat ettikten sonra yeşil yapraklarını kesip budama yapacağım. Ondan sonra bırakacağım. İlkbahar geldiğinde tekrar yeşerecek. Yaz boyunca hem çiçek verip diğer taraftan meyve veriyor” diye konuştu.

Anavatanı Güney Amerika olan ve kabukları çok ince olan Tamarillo meyvesinin şekli çeri domatesine benziyor. Boyları 28 cm arasında olan meyve, E vitamini açısından zengin. Tropikal bir meyve olan Tamarillo aşırı soğuktan olumsuz etkileniyor.

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