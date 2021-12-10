Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Aldığı kötü sonuçlarla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor, 16. haftada Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde tamamlayan yeşilmavili ekibin antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik çalışmasının ardından çift kale maç ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.