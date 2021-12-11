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Rize'nin kadın futbolcuları ve teknik direktörü hedefe kilitlendi Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü İlknur Aktaş: “Kupayı şehrine getirecek takım biz olacağız”

İHA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin Karadeniz Ekibi Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü İlknur Aktaş "Rizelilere kupayı getirme sözümüz vardı. İnşallah sezon sonunda kupayı şehre getirecek takım biz olacağız" dedi.

Rize'nin kadın futbolcuları ve teknik direktörü hedefe kilitlendi Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü İlknur Aktaş: “Kupayı şehrine getirecek takım biz olacağız”

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin Karadeniz Ekibi Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü İlknur Aktaş “Rizelilere kupayı getirme sözümüz vardı. İnşallah sezon sonunda kupayı şehre getirecek takım biz olacağız” dedi.
Kuraların çekilmesiyle Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 20212022 sezonunda B grubunda yer alacak olan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor hazırlıklarını Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde sürdürüyor. Ligin ilk haftasında 19 Aralık Pazar günü Vavacars Fatih Karagümrük’ün konuğu olacak olan yeşilmavili ekip karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını ve kupa hedefiyle lige başlayacaklarını dile getiren Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı teknik Direktörü İlknur Aktaş “Kadın takımı bu yıl kuruldu. Sayın başkanımız Tahir Kıran’ın desteği ile kuruldu. Bunun için de mutluyuz. Kuralar çekildi, iyi bir guruptayız. Sonuçta Türkcell Süper Lig’de bulunan hiçbir takım kuvvetsiz değildir. Rakibin küçüğü büyüğü olmaz, rakip her zaman rakiptir. Yaklaşık 2 buçuk aydır çok iyi bir antrenman performansımız var. Gerek taktiksel, gere fiziksel ne yaptığımızı biliyoruz ve transferlerimizi de bu doğrultuda yaptık. Eksiklerimiz de vardı. Onları da tamamladık. En iyi şekilde lige hazırlandığımızı düşünüyorum. Çıkıp elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Rizelilere kupayı getirme sözümüz vardı. İnşallah sezon sonunda kupayı şehre getirecek takım biz olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bu lig için kapalı kutuyuz”
Ligi iyi analiz ettiğini ve her maça galibiyet parolası ile çıkacaklarını dile getiren Aktaş “Ben bilerek istemedim bir hazırlık maçını çünkü biraz eksiklerimiz de vardı. Transfer sürecinde çok hassas hareket ettik. En doğru noktalara transfer yapmayı düşündüğümüz için biraz kendimizde kapalı kaldık. Bu lig için kapalı kutuyuz. Çok güçlü bir ekibiz. Pas yapan bir ekibiz ve pasla yoracağımız çok takım var. Ligi tanıyorum. Bende 20 yıl top oynadım. Takımların seviyelerini biliyorum, iyi analizlerini yaptım zaten. Rakiplerimizin karşısına en iyi sistemle çıkıp galibiyetlerimizi alacağız” dedi.

“Rize’yi temsil edeceğim için gururluyum”
Takımın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ceyda Aytemiz “Bir Ardeşenli olarak Rize’yi temsil edeceğim için çok gururluyum. Pas yapan, kaliteli bir takımımız var. Ben takıma çok güveniyorum. Lige şampiyonluk için çıkıyoruz. Şampiyon olabileceğimize de inanıyorum. Fatih Karagümrük ile bir maçımız var. Oda bu yıl kuruldu ve kaliteli futbolcuları var. İlk galibiyet çok önemli. İnanıyorum takımıma galibiyet gelecek" şeklinde konuştu.

“Çok güzel sonuçlar alacağız”
Şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen takımın 17 yaşındaki sol beki Zehra Şeker “Kendi ilimin formasıyla ter dökeceğim için çok mutlu ve çok gururluyum. Böyle bir ortamda bize kendimizi gösterme şansı tanındı. Çok güçlü hazırlanıyoruz. Şampiyonluk düşünüyoruz ve inşallah da olacağız. Her şeyimizi sahaya koyacağız, canımızı dişimize takacağız. Çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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