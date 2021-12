Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Cemali’nin pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Boyd’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

26. dakikada Boldrin’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül’ün vuruşanda top yandan auta çıktı.

38. dakikada kendi sahasından aldığı topla ceza sahasına kadar giden Fabricio'nun şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

39. dakikada Boldrin’in kullandığı köşe atışında topa yükselen Pohjanpalo’nun kafa vuruşu filelere gitti. 10





Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, S.Holmen xx, Cemali xx, Gökhan xxx, Selim xxx, T. Boyd xx, A. Umar xxx, F.Baiano xxx, F. Boldrin xxx, D. Djokovic xx, J. Pohjanpalo xxx

Yedekler: Tarık, Alberk, L. Phiri, E. Sabo, B. Dabo, Alper, Yasin, Deniz, Y. Bolasie, L. Remy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can xx, Atınç xx, D. Arslanagic xx, Murat xx, Atakan xx, Kahraman xx, Yalçın xx, Lourency xx, Halil xx, Soner xx, A.Jahovic xx

Yedekler: B. Megyeri, Erkam, D. Burekovic, Efe Can, Yusuf, D. Tijanic, Ege, M. Baku, C. Ndiaye, Beykan

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Gol: Pohjanpalo (dk. 39) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Selim Ay (Çaykur Rizespor)

