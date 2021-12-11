Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-1

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Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA) -

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Holmen, Selim, Dokovic, Boyd (Dk. 71 Bolasie), Boldrin (Dk.88 Dabo), Pohjanpalo (Dk. 87 Deniz), Baiano (Dk. 77 Sabo), Umar, Gökhan Gönül, Cemali

GÖZTEPE: İrfan Can, Kahraman (Dk. 82 Burekovic), Halil, Soner, Rodrigues (Dk.46 Tijanic), Arslanagic, Jahovic (Dk. 82 Ndiaye), Atakan Rıdvan (Dk. 90+1 Baku), Yalçın (Dk. 82 Beykan), Nukan, Murat

GOLLER: Dk.40-Dk.78 (pen.) Pohjanpalo, Dk.90+2 Sabo (Çaykur Rizespor) Dk.61 Nukan (Göztepe)

SARI KART: Selim, Bolasie (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk.68 Halil (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Göztepe´yi 3-1 mağlup etti.

14´üncü dakikada Çaykur Rizespor soldan Cemali ile geldi. Ceza alanı dışından Boyd´a gönderdiği topa bu futbolcu sert vurdu. Top kale direğini sıyırarak auta çıktı.

28´inci dakikada Baiano sağ kanattan aldığı topla ceza alanına kadar indi. Ortaladığı topu ceza alanı içinde Umar kafa ile kale önüne gönderdi. Savunma topu geri pas olarak kaleciye verdi.

39´uncu dakikada Baiano´nun orta sahadan aldığı topla, sağdan ceza alanına girmeden verdiği pası savunma kesti, topu tekrar önüne alan Baiano´nun şutunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.

40´ıncı dakikada Boldrin´in sağdan kullandığı köşe atışında topa Pohjanpalo kafayı vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-0.

61´inci dakikada Soner´in sağ kanattan kullandığı kornerde topa Atinç Nukan kafayı vurdu. Direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.

78´inci dakikada Umar´ın düşürülmesinden sonra hakem penaltı noktasını gösterdi. Pohjanpalo, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

90+2´nci dakikada Umar orta sahadan aldığı topu ceza alanı içerisindeki Sabo´ya gönderdi. Sabo vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Mücadele Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-12-11 18:04:10



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