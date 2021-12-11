Çaykur Rizespor-Göztepe: 3-1

Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA) -
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Holmen, Selim, Dokovic, Boyd (Dk. 71 Bolasie), Boldrin (Dk.88 Dabo), Pohjanpalo (Dk. 87 Deniz), Baiano (Dk. 77 Sabo), Umar, Gökhan Gönül, Cemali
GÖZTEPE: İrfan Can, Kahraman (Dk. 82 Burekovic), Halil, Soner, Rodrigues (Dk.46 Tijanic), Arslanagic, Jahovic (Dk. 82 Ndiaye), Atakan Rıdvan (Dk. 90+1 Baku), Yalçın (Dk. 82 Beykan), Nukan, Murat
GOLLER: Dk.40-Dk.78 (pen.) Pohjanpalo, Dk.90+2 Sabo (Çaykur Rizespor) Dk.61 Nukan (Göztepe)
SARI KART: Selim, Bolasie (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk.68 Halil (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Göztepe´yi 3-1 mağlup etti.
14´üncü dakikada Çaykur Rizespor soldan Cemali ile geldi. Ceza alanı dışından Boyd´a gönderdiği topa bu futbolcu sert vurdu. Top kale direğini sıyırarak auta çıktı.
28´inci dakikada Baiano sağ kanattan aldığı topla ceza alanına kadar indi. Ortaladığı topu ceza alanı içinde Umar kafa ile kale önüne gönderdi. Savunma topu geri pas olarak kaleciye verdi.
39´uncu dakikada Baiano´nun orta sahadan aldığı topla, sağdan ceza alanına girmeden verdiği pası savunma kesti, topu tekrar önüne alan Baiano´nun şutunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.
40´ıncı dakikada Boldrin´in sağdan kullandığı köşe atışında topa Pohjanpalo kafayı vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-0.
61´inci dakikada Soner´in sağ kanattan kullandığı kornerde topa Atinç Nukan kafayı vurdu. Direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-1.
78´inci dakikada Umar´ın düşürülmesinden sonra hakem penaltı noktasını gösterdi. Pohjanpalo, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
90+2´nci dakikada Umar orta sahadan aldığı topu ceza alanı içerisindeki Sabo´ya gönderdi. Sabo vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
Mücadele Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-12-11 18:04:10
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