Süper Lig: Çaykur Rizespor: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31’lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada Soner’in gerçekleştirdiği köşe vuruşunda topa yükselen Atınç’ın kafa vuruşunda direğe çarpan top filelerle buluştu. 11

79. dakikada ceza sahasının içerisinde Paluli’nin Umar’a yaptığı müdahalede hakem Erkan Özdamar Penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Pohjanpalo meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 21

90+4. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahasının dışından gelen Umar’ın pasında topla buluşan Eric Sabo’nun vuruşunda top filelerle buluştu. 31



Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Ergin Gözütok xx, Ata Yıldırım xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, S.Holmen xx, Cemali xx, Gökhan xxx, Selim xxx, T.Boyd xx (Y.Bolasie dk. 71 xx), A.Umar xxx, F.Baiano xxx (E.Sabo dk. 78 xx), F.Boldrin xxx (B.Dabo dk. 87 ?), D.Djokovic xx, J.Pohjanpalo xxx (Deniz dk. 87 ?)

Yedekler: Tarık, Alberk, L.Phiri, Alper, Yasin, L.Remy

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can x, Atınç xx, D.Arslanagic x, Murat x, Atakan x (M.Baku dk. 90+2 ?), Kahraman x (C.Ndiaye dk. 82 ?), Yalçın x (Beykan dk. 82 ?), Lourency x (D.Tijanic dk. 46 xx), Halil x, Soner xx, A.Jahovic x (D.Burekovic dk. 82 ?)

Yedekler: B.Megyeri, Erkam, Efe Can, Yusuf, Ege

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Pohjanpalo (dk. 39 ve 79 pen.), Eric Sabo (dk. 90+4) (Çaykur Rizespor), Atınç (dk. 62)(Göztepe)

Kırmızı kart: Halil (dk. 69) (Göztepe)

Sarı kartlar: Selim Ay, Bolasie (Çaykur Rizespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.