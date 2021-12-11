Çaykur Rizespor - Göztepe maçının ardından



Rukiye MEYVECİ / RİZE (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Göztepe´yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, futbolda en önemli şeyin sonuç almak olduğunu belirterek, "Özellikle şu an bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için en önemli şey sonuçtur. Şu anda bulunduğumuz süreçte bu mağlubiyetler bizi mental olarak zorlu bir pozisyona sokuyor. Yapmamamız gereken hatalarımızı analiz etmek ve bulmak, üzerine çalışıp düzeltmemiz gerekiyor. Rizespor ilk yarıda bizden daha fazla oyunu kontrol eden taraf oldu. Özellikle orta alanda fiziksel olarak bizden üstünlerdi. İkinci yarıda biz bunu değiştirdik. Daha üstün bir oyunla başladık, kırmızı karta kadar. Kırmızı kart bizim planlarımızı zora soktu ama kabul etmek gerekiyor bizim için zorlu bir maçtı" ifadelerini kullandı.

HAMZAOĞLU: MAÇI TARAFTARIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Bugün çok önemli bir üç puan aldık. Bizden dört puan üstteki iyi bir rakibe karşı galibiyet almak sevindirici. Alttaki gruba biraz yaklaşmış olduk ve nihayet ligin başından beri bir basamak yukarı adımımızı atabilmiş olduk. Bundan sonra da diğer basamakları birer birer tırmanmaya devam ederiz. Bugün oyundan ziyade mücadelenin önemli olduğu bir maça çıktık. İyi bir galibiyet aldık, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Sezon başından beri kolay değil ligin dibinde olmak ve buna rağmen modumuzu hep aynı şekilde diri tutmak kolay değil. Bugünkü maçı taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Ligin sonunda olan bir takıma ancak bu kadar destek olunabilir. Sezon sonunda en önemli maç hangisi diye sorulduğunda Göztepe maçını diyebiliriz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nestor El Maestro'nun açıklamaları

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-12-11 19:18:03



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