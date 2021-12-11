Çamlıhemşin'de kamyonet dereye uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şen köyünde meydana gelen kazada, Şaban T. yönetimindeki 34 LL 0446 plakalı kamyonet, Şen köyü köprüsünden geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye uçtu. Çevredekilerin kazayı haber vermesi üzerine olay yerine AKUT, AFAD, itfaiye ve Jandarma Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Kamyonette bulunan sürücü Şaban T. ile birlikte Yaşar T., Çağla G. ve Koray G. yaralı olarak kurtarılırken, Halil Turan’ın ise hayatını kaybettiği tespit edildi.

Halil Turan’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralılar kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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