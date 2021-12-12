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Rize’de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı Bazı vatandaşlar elleriyle kamyoneti durdurmaya çalışırken, taksi şoförleri araçlarını son anda kurtardı

İHA

Rize’de freni boşalan kamyonet şehrin meydanına daldı Bazı vatandaşlar elleriyle kamyoneti durdurmaya çalışırken, taksi şoförleri araçlarını son anda kurtardı

Rize'de freni boşalan kamyonet, meydanda bir otomobile ve saksıya çarparak durabildi. Bazı vatandaşlar elleriyle kamyoneti durdurmaya çalışırken, taksi şoförleri araçlarını son anda kurtardı.
Olay, Piriçelebi Mahallesi Armutlu Sokak'ta dün yaşandı. Sürücüsü aracın dışında olduğu sırada 53 AD 648 plakalı kamyonet bir anda frenlerinin boşalması sonucu rampa aşağıya kaymaya başladı. Önünde bulunan hafif ticari aracı da önünde sürükleyen kamyonet, yokuşun hemen altındaki Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na çıktı. Burada da kısa bir mesafe ilerleyen araç, meydandaki beton saksıya vurarak durabildi. Yaşanan o anlar ise yokuş üzerinde bulunan taksi durağının kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracı eliyle durdurmaya çalışan vatandaşın yanı sıra taksi durağı çalışanlarının da kendi araçlarını son anda kaçırdığı anbean görüntülendi. Trafikteki diğer araç şoförlerinin de durumu fark ederek durması üzerine kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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