'Çayda stokçuluk yapanlar haindir'



Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA) RİZE Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan "Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay, 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Bazı zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken stokçuluk yapması kabul edilemez. Bunu yapanlar haindir" dedi.

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı siyah çay üretiminin 15 ay rahatlıkla halkın tüketim ihtiyacını karşılayacak miktarda olduğunu belirtti.

'TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNİN SATIŞLARI SINIRLANDIRILDI'

Erdoğan, şunları söyledi:

"Bazı zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken stokçuluk yapması kabul edilemez. Dünyayı sarsan Covid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik kriz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini devam ettirmektedir. Salgın sürecinde ülkeler; üretimi azaltırken istihdam da küçüldü ve finansal kaynaklar daha çok sağlık sektörüne aktarıldı. Tüm bunların sonucunda dünyada yüksek enflasyon ortaya çıkmıştır. Tüm dünyanın yaşadığı bu yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ülkemizde uyguladığı yeni ekonomik model kapsamında faizleri düşürülmesi sonucunda oluşan kurlardaki artıştan dolayı stokçuluk yapılmaya başlandı. Öyle ki, Türkiye genelinde bazı zincir marketler fiyatı hızla yükselen ürünleri, müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Gizli stokçuluk yapan bu marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker, çay gibi temel gıda ürünlerinin satışlarını sınırlandırdı" dedi.

'ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİN ARKASINDAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stokçulukla ilgili yaptığı açıklamanın yanında olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan´ın 'sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz' sözlerinin yanındayız. Türkiye'nin çay üreticileri olarak 2021 yılında ürettiğimiz çay, 15 ay rahatlıkla ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Yeterli ve emniyet stok üretim kesinlikle yapılmıştır. Bazı stokçuluk yapan zincir marketlerin elimizde bu kadar çay varken, halkımızın çay satın almasına sınır koyması kesinlikle kabul edilemez. Bunu yapanlar, haindir. Ülkemizin bu zor durumunda devletimizin yanında olduğumuzu ve çayda stokçulara karşı olduğumuzu tüm kamuoyuna duyururuz."DHA-Ekonomi Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-12-13 12:57:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.