Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca dereye uçtu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde elektrik dağıtım şirketi Aksa'ya ait araç dereye uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza ArdeşenÇamlıhemşin yolu üzerinde Köprüköy girişi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rize’den Çamlıhemşin ilçesine bakım çalışmaları için giden Selçuk Karadağ, bir anda yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek Fırtına Deresi’ne uçtu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.