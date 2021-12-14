Çaykur Rizespor, Malatyaspor hazırlıklarına başladı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 17. haftasında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’in 16. haftasında evinde Göztepe’yi yenerek moral depolayan Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, pazar günü saat 13.30’da Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşecek maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan Çaykur Rizespor ikişerli gruplarla, kondisyon arttırıcı oyun ve çift kale maç yaptı.

Öte yandan sakatlıktan yeni çıkan Ronaldo Mendes takımdan ayrı çalıştı.



Selim ve Bolasie kart cezalısı

Ligin 16. haftasında Göztepe ile oynadıkları maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yannick Bolasie ile Selim Ay Yeni Malatyaspor karşısında forma giymeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.