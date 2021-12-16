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Kur artışına rağmen gübreyi eski fiyattan satışa başladı, üreticiler akın etti

DHA

Kur artışına rağmen gübreyi eski fiyattan satışa başladı, üreticiler akın etti


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde, 4 ilde yapılan yaş çay tarımı için kullanılan gübrede fiyatların dolar kurundaki artışla 2 katına çıkmasına rağmen Rize´deki firma, üreticilere geçen yıldan kalma gübreleri eski fiyattan satıyor. Stokçuluğun konuşulduğu dönemde yarı fiyatına gübre satıldığını duyan çay üreticileri, firmanın depolarına akın etti. 
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 830 bin dekar alanda yapılan yaş çay tarımında kullanılan gübrenin fiyatı, dolar kurundaki artışla 2'ye katlandı. Henüz sezonun gübreleri piyasaya inmezken, gelecek yıldan itibaren gübrenin tonunun 10 bin TL'den satılması bekleniyor. Dolardaki yükselişle gübrenin fiyatının artmasına rağmen Rize´de firma, üreticilere eski fiyattan, tonu 5 bin TL'den satışa başladı. Türkiye´de stokçuluk tartışmalarının yaşandığı dönemde zamsız fiyatlarla gübre satıldığını duyan çay üreticileri ise firmanın depolarına akın etti. 
'STOKÇULARA ÖRNEK OLSUN'
Çay üreticisi Mehmet Sevinç, "Stokçuluğu önlemek için burada güzel bir kampanya yapıldı. Her üreticinin de faydalanabilmesi için 500 kilo ile sınırlı tuttular. Bu zaten bizim ihtiyacımızı karşılar. Bu da stokçulara örnek olsun" dedi.
Kampanyayı duyup geldiğini söyleyen üretici Ramazan Alkan ise "Ne yazık ki şu anda Türkiye´de halkı düşünmeden stokçuluk yapanlar varken, Rize´de üreticiye destek olan bu firmayı alkışlıyoruz. Üreticinin kullanması gereken gübreyi stoklayarak saklayıp yüksek fiyattan satmak yerine eski fiyatlarla üreticinin satışına sunmuştur. Şu anda piyasa fiyatının yarısından üreticiye satılıyor" diye konuştu.
Kampanyadan yararlanarak bu yılki gübre ihtiyacını karşıladığını söyleyen üretici Hasan Yalçınkaya ise "Şu anki ortamda Türkiye´de böyle halkı düşünen firmaların artmasını ümit ediyoruz. Daha fazla üreticiye ulaşabilmesi için satışın 500 kiloyla sınırlandırılması da çok anlamlı. Döviz kurlarına bağlı olarak artış gösteren gübrenin tonu şu an 10 bin TL civarında ama biz buradan yarı fiyatına alıyoruz. Üreticiyi düşünen firma büyük bir fedakarlık yapmıştır" dedi.
'DİĞER FİRMALARA ÖRNEK OLMAK İSTEDİK'
Firma sahibi Muhammet Akkuş da stokçuluğa karşı başlatılan mücadeleye kendilerinin de destek verdiğini belirterek, "Üreticilerimize destek olmak için geçen yıldan elimizde olan çay gübresini erkenden satışa sunduk. Çok ciddi bir talep gördük. Stoklarımızla sınırlı olan bu kampanyamızdan daha fazla üreticinin faydalanabilmesi için de satışları 500 kiloyla sınırlı tuttuk. Burada hem üreticimize destek hem de diğer firmalara örnek olmak istedik. Gübremizi dolarla almamıza rağmen dolardaki artış ve diğer etkenleri göz önüne almadan, gelecek sezonun da fiyatının ne olacağını bilmeden, satışa sunduk. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Şunu çok net görebiliyoruz ki ocak, şubat ayları geldiğinde gübrenin fiyatının 2-3 katı olacağının farkındayız ama biz onu dikkate almadan, gübremizi geçen sezonun fiyatından satıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-12-16 13:03:51

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