Rize’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak?

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Rize’nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Ardeşen İlçe Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla uyuşturucu ile mücadele kapsamında elde edilen istihbari bilgiler ile ilçeye bağlı Şehitlik köyünde C.D. ve B.D. isimli şahısların ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 64 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere istinaden C.D. ve B.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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