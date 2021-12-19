Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Djokovic’in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.
64. dakikada sol kanattan Umar'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Boyd’un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Cemali’nin sol kanattan ceza sahasına ortasında Deniz Hümmet topu ağlara gönderdi. 10
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Volkan Ahmet Nariç xx
Çaykur Rizespor: Tarık xx, Gökhan Gönül xxx (Sabo dk. 46 xx), Holmen xx, Emir Han x, Cemali xxx, Fabricio xx, Djokovic xxx, Boldrin xx (Remy dk. 65 xx), Umar xx (Yasin dk. 88 ?), Boyd xx (Alper dk. 74 x), Pohjanpalo xx (Deniz dk. 65 xxx)
Yedekler: Zafer, Monzango, Seyfettin, Alberk, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Mallan x, Semih x, Wallace x, Sadık x, Karim x, Chouiar x, Aabid x (Kubilay dk. 85 ?), Ndong x, Adem x, Tetteh x
Yedekler: Abdulsamed, Türkaslan, Awuku, Ndizeye, Haqi Osman, Atakan, Nshimirimana, Miraç, Muhammed
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Gol: Deniz Hümmet (dk. 80) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Umar (Çaykur Rizespor), Ndong, Karim Hafes (Yeni Malatyaspor)
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