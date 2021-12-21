Tecrübelerini Rizeli öğrencilerle paylaştı

Rize’de düzenlenen “EğitimMeslek İlişkisi ve Motivasyon” konulu eğitim programında Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, yabancı dil ve bilgisayar kullanımı konularına vurgu yaptı. Bocutoğlu “İngiliz Dili ve Edebiyatı okuması biraz zor, bitirdiğinizde seçeneği bol olan bir bölüm. İlla İngilizce Öğretmeni olmak zorunda değilsiniz. Çünkü Türk Ekonomisi dışa açıldıkça bu bölüm mezunlarının değeri arttıkça artacak. Eskiden Afrika’da çok az yerde büyükelçimiz vardı. Cezayir’de, Mısır’da, Güney Afrika’da, Fas’ta olurdu büyükelçiliğimiz. Şimdi o kıtada kırkın üzerinde büyükelçiliğimiz var. Dolayısıyla Uluslararası İlişkiler Bölümü seçtiğinizde mutlaka bir yabancı dili şart koşuyorlar. Yabacı dili olmayanı Dış İşleri Bakanlığı ne yapsın. Sadece Bu bölümler değil hangi bölümü seçerseniz seçin, mesela son yıllarda en fazla sağlık alanları tercih ediliyor, ya da mühendislik seçin ama mutlaka yabancı diliniz olsun. Bunun yanında birde iyi bilgisayar kullanmayı becerin. Alanınız neyse Mimarlık olur, Psikoloji olur, İnşaat Mühendisliği olur ya da Çocuk Gelişimi olur hepsi için geçerli bir yabancı dil birde iyi derecede bilgisayar kullanımı sizi aranan eleman yapacaktır” dedi.

Etkinlikte söz alan Avrasya Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Seda Turhan ise motivasyon konulu bir sunum yaptı. Turhan “Herkesin bir yaşam planı olmalı. Ders programınız olsun demiyorum, yaşam planınız olsun diyorum. Bir gün içerisinde hangi dersleri çalışacağınızı da önceden planlamanız gerekiyor. O gün içerisinde hangi sosyal aktiviteleri de yapacaksanız onları da önceden planlamış olun. Artık üniversite sınavına birkaç aylık bir zamanınız kaldı. Halen yaşam planını oluşturmayanlar varsa acele etsinler. Yardım almaya ihtiyacınız varsa mutlaka rehber öğretmeninizden yardım alın. Gün içerisinde spontane bir şekilde hadi bugünde bu testleri çözelim diyerek başarıya ulaşılamaz. Bende ikinci lisans alanım olan Psikoloji Bölümünü şu an Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığım Avrasya Üniversitesinde okudum. Bölümü kazandıktan sonrada kısa ve uzun vadeli yaşam planımı oluşturmaya çalıştım. Uzun vadede zamanında mezun olmak, psikolog olarak göreve başlamak, yüksek lisans yapmak, mezun olunca kendi üniversitemde öğretim görevlisi olmak, devamında doktora yapmak ve iyi bir psikolog olarak hafızalara kazınmak gibi. Şimdi burada mezun olduğum üniversitemin bir hocası olarak bulunuyorum bu da beni çok mutlu ediyor. Unutmayın Konfüçyüs’ün dediği gibi sevdiğiniz işi yaparsanız bir gün bile çalışmış sayılmazsınız” diye konuştu.

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