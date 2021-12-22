Rize'de havalimanı, limandan sonra hastane de deniz dolgu alanına



Arzu ERBŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA) RİZE´de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı. Proje için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı. Rize Valisi Kemal Çeber, deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanarak hastane inşaatının başlayacağını belirtti.

Rize'de 3 bin 920 kilometre olan yüzölçümün büyük çoğunluğu dik ve engebeli arazilerden oluşması yapılaşma zorluğuna neden oluyor. Düz arazi bulunamayan kentte deniz doldurularak kazanılan alanlarda yapılaşma uygulanıyor. Kent merkezinin 3'te 1'i 1960'lı yıllarda deniz dolgusu ile kazanılan alana kurulan Rize'de havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı. Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek 850 yatak kapasiteli tüm odaları deniz manzaralı şehir hastanesi için ÇED raporu 'gerekli değil' kararı verildi, imar planı da askıya çıkarıldı.

`TEK YERİMİZ DENİZE DOLGU'

Rize Valisi Kemal Çeber, şehir hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, kamu yatırımları için yaşadıkları en temel sorunun yer problemi olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Geniş düzlükleri olan bir kent değiliz. Burada araziler, arsalar çok kıymetlidir. Doğanın, tekniğin, imkanların elverdiği ölçüde, denizimizdeki uygun yerleri doldurarak büyük yatırımları yapıyoruz. Şehir hastanesi de sektörel özellikleri gereği mutlaka dolguya yapılması gereken bir yatırım. Çünkü biz bu hastanede hem Gürcistan'dan gelen hastalarımıza hem Artvin'den, hatta Erzurum İspir bölgesinden gelen hastalarımıza da hizmet vereceğiz. Çünkü halihazırda da o hizmetleri, o insanlarımıza biz veriyoruz. Bunun için ulaşımının çok kolay, yazın kışın saniyelerin bile önemli olduğu hasta ve hastane işlemlerinde, bu saniyeleri kazandıracak bir alan olması gerekiyordu. Onun da tek yeri denize dolgu" dedi.

'TÜM HASTA ODALARI DENİZ GÖRECEK'

Şehir hastanesi için dolgu zemin etütlerine başlandığını belirten Vali Çeber, "Teknik aletler ile oralar taranıyor. Olumsuz bir durum çıkmadı. Oraya bu dolguyu yapabileceğiz. Dolgu imar planı yapılacak, sonra bu planlamaya uygun olarak da dolgu yapılacak. Yaklaşık bir yıllık sürede bu işlemlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Hastane inşaatımızın da projesi hazır. 850 nitelikli yatak kapasiteli, öğretim üyelerimizin yerlerinin, idari bölümlerin olduğu çok güzel bir plan çizildi. Tüm hasta odaları denizi görecek. Bu çerçevede 1 yıl sonra binanın inşaatına başlamayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBŞ-Rukiye MEYVECİ

2021-12-22 09:55:33



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