Rize'de eğitime kar engeli Kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan yoğun kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitimöğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.